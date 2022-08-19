Рябков заявил, что Запад опускает «железный занавес» Замглавы МИД Рябков: Москва не хочет «железного занавеса», но его опускает Запад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва не хочет опускать «железный занавес», но именно Запад стремится изолироваться от России, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. Он добавил, что подобная ситуация является проблемой, но РФ сможет справиться с этим, так как является «самодостаточной страной», передает РИА Новости.

Москва не хотела бы железного занавеса, но его опускает Запад, это проблема, но РФ — самодостаточная страна, — сказал Рябков.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто ранее выразил мнение, что архитектура безопасности в Европе разрушена и между Россией и Западом возник новый тип «железного занавеса». Дипломат назвал разговоры о ядерном и химическом оружии безответственными, а также отметил, что спецоперация на Украине «изменила атмосферу безопасности» в мире.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа уже начала отгораживаться от России железным занавесом. Он посоветовал западным коллегами быть осторожнее, чтобы ненароком «ничего не прищемить» этим занавесом.