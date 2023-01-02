В МИД России сообщили, что в Косово взяли курс на эскалацию конфликта Замглавы МИД Грушко: косовские власти берут курс на эскалацию

Фото: Александар Джорович/РИА Новости

Люди на перекрытой дороге Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия

Руководство непризнанного Косово взяло курс на эскалацию конфликта с Белградом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости. По его мнению, страны Запада должны оказать давление на Приштину и заставить ее отказаться от воинственных планов.

С огромной тревогой следим за эволюцией ситуации в Косово и вокруг нее. Мы видим, что косовские «власти» берут курс на эскалацию, при этом очевидно для нас, они опираются на поддержку, открытую и скрытую, со стороны их кураторов, прежде всего со стороны Евросоюза и Вашингтона, — сказал Грушко.

1 января премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о намерении увеличить число солдат НАТО и бронетехники на территории самопровозглашенной республики. По его мнению, за счет этого в регионе повысится безопасность. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белграду удалось избежать конфликта с военно-политическим блоком по вопросу Косово.

До этого миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности на закрытом контрольно-пропускном пункте «Ярине» на въезде в Косово и Метохию со стороны города Рашки на фоне митинга с участием сербов. К КПП подъехали несколько джипов Hummer с британскими солдатами. Помимо этого, военные Альянса натянули колючую проволоку и поставили баррикады.