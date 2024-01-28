В МИД России рассказали, сколько российских активов хочет украсть Украина МИД РФ: Украина собирается украсть более $2 млрд российских активов

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Украина планирует украсть российские активы в стране на общую сумму более $2 млрд, рассказал в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, эти средства пополнят украинский бюджет.

Подсанкционными уже стали 688 активов, среди которых десятки предприятий, корпоративные права, жилая и нежилая недвижимость, транспортные средства. Заявлено, что изымаемые активы должны пополнить украинский бюджет, — уточнил собеседник агентства.

Дипломат указал, что планы Украины конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148 можно рассматривать как явное «воровство», но этим дело не ограничивается: на начало 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины вынес 32 положительных решения по искам Минюста о конфискации частных активов упомянутой категории лиц. Еще шесть дел находятся на рассмотрении, добавил дипломат.

Также Полищук подчеркнул, что Россия остается открытой к действительно содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. По его словам, это странам Запада «выгодно подогревать украинский кризис», а Россия с самого начала была готова к продуктивному диалогу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия была, есть и будет открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что Москва настроена продолжать специальную военную операцию до достижения своих целей. Однако, подчеркнул Песков, Москва предпочла бы достичь поставленных целей дипломатическим путем.