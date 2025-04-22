В МИД России рассказали, примет ли Путин участие в ПМЭФ-2025 В МИД России подтвердили участие Путина в ПМЭФ-2025

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин во время брифинга дипведомства и Фонда Росконгресс. По его словам, мероприятие проходит под патронажем главы государства с 2006 года.

Как вам уже известно, с 2006 года форум проводится под патронажем и при участии президента Российской Федерации. Так будет и на этот раз, — сказал Панкин.

Ранее стало известно, что проживание для участников ПМЭФ в 2025 году по специальным тарифам Росконгресса обойдется максимум в 1,114 млн рублей за сутки. Самый доступный вариант будет стоить от 8,9 тысячи рублей за ночь — одноместная студия стандарт-класса с кухней и ванной.

В отделе бронирования уточнили, что большинство отелей требуют минимальный срок бронирования от трех до четырех дней в период с 17 по 22 июня 2025 года. В отдельных случаях возможно заселиться и на более короткий срок — на сутки-двое.

В 2025 году ПМЭФ пройдет 18−21 июня. Главная тема мероприятия пока не объявлена, однако на портале указано, что деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и российской экономики и социальным вопросам развития технологий.