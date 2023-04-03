В МИД России рассказали об ответных мерах на вступление Финляндии в НАТО Замглавы МИД Грушко: Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО укреплением военного потенциала

Фото: МО РФ

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В ответ на вступление Финляндии в НАТО Россия займется укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, в случае наращивания сил Альянса на территории соседней страны Россия предпримет дополнительные шаги в целях безопасности, передает РИА Новости.

Часть мер уже объявлена. Будем укреплять наш военный потенциал на западном и северо-западном направлениях. В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России, — сказал замминистра.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия будет официально принята в состав Альянса 4 апреля. Эту информацию подтвердили в канцелярии президента страны Саули Ниинисте. Там сообщили, что глава государства отправится в Брюссель для участия в церемонии вступления, организованной в штаб-квартире НАТО.

Финляндия подала заявку на вступление в Альянс в мае 2022 года, одновременно со Швецией. Кандидатура Швеции пока не одобрена из-за позиции Турции, которая ожидает от Стокгольма выполнения ряда условий.