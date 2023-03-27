В МИД России рассказали о сценариях апокалипсиса из-за санкций МИД России: усиление санкций Запада может привести к экономическому и энергетическому апокалипсису

Фото: Сергей Титов/РИА Новости

Очередь за продуктами, 1992 г. Москва

Дальнейшее усиление антироссийских санкций Запада может привести к апокалипсису в экономической, энергетической и продовольственной сферах, заявил в интервью РИА Новости глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Он подчеркнул, что Москва не исключает никаких вариантов ответа на рестрикции, хотя старается избежать крайних мер.

Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. <...> Не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического апокалипсиса, к которому может привести раскручивание санкционной спирали, — сказал дипломат.

Он также выразил надежду, что «здравый смысл все же возобладает» и западные политики поймут бесперспективность санкционного давления на Россию.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что единство стран Запада в противодействии России не исчезнет, невзирая на продолжительность украинского конфликта. Он также пообещал, что Вашингтон будет давить на Москву «историческими санкциями».