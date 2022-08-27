МИД России обвинил Запад в расизме Лавров: навязываемые Западом правила подразумевают расистское деление мира

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о расистской идеологии западных стран в ходе видеообращения к участникам V Глобального форума молодых дипломатов. По словам министра, навязываемые Западом правила предполагают четкое разделение мира на две категории: исключительных и остальных. Лавров считает, что такая концепция базируется на превосходстве определенной группы стран, обладающей индульгенцией на любые действия. Остальные государства, по мнению дипломата, должны обслуживать интересы «золотого миллиарда».

Одновременно категорически отвергаем навязываемый коллективным Западом во главе с США неоколониальный порядок, основанный на правилах. Ведь этот порядок предполагает расистское деление мира на группу исключительных, априори обладающих индульгенцией на любые действия, и остальные страны, обязанные следовать в фарватере «золотого миллиарда» и обслуживать его интересы, — заявил Лавров.

Дипломат указал на твердую приверженность России основополагающим принципам Устава ООН. Лавров подчеркнул, что РФ уважает культурно-цивилизационное многообразие народов, а также их право на определение своей судьбы.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сравнила нынешнюю «либеральную диктатуру Запада» с «Библией для рабов». Она напомнила, что в конце XVIII — начале XIX века была издана специальная книга для колоний Британии, из которой было вырезано 90% Ветхого Завета и 50% Нового Завета. По ее словам, Священное Писание лишилось тех разделов, которые могли вселить в невольников опасную для рабовладельцев мысль о равенстве всех перед Богом.