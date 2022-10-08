В МИД России рассказали о противоречивых намеках на диалог от США Захарова: поступающие от США сигналы сочетают воинственность и намеки на диалог

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Поступающие от Белого дома сигналы на фоне украинского конфликта сочетают в себе намеки на диалог между Россией и США, а также провокационную воинственность, которые противоречат друг другу, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. На сайте министерства опубликовали сообщение дипломата, в котором она указала на «невнятицу» госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

Захарова отметила, что Блинкен накануне рассказал о готовности США отреагировать, если Кремль проявит «сколько-нибудь серьезные намерения». При этом, как отмечает представитель МИД, ранее Блинкен «начисто отрицал саму возможность поиска дипломатического решения».

Поступающие в последние дни от администрации США публичные сигналы в контексте происходящего на Украине сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намеки на возможность соответствующего российско-американского диалога, — заявила Захарова.

Дипломат сделала акцент на том, что решения и действия американцев «начисто противоречат претендующей на миролюбие показной риторике». В доказательство своим словам Захарова сообщила о наращивающихся поставках оружия киевскому режиму, а также растущее число западных наемников и инструкторов США в рядах ВСУ.

Тем самым все глубже втягиваются в многоплановую поддержку своих клиентов в Киеве. И это на фоне безумных призывов Владимира Зеленского к своим хозяевам нанести по России превентивный ядерный удар, — указала Захарова.

По ее словам, «такая безответственная демагогия» начинает отпугивать даже тех американских политиков, которые требуют «победить русских на поле боя».

Отсюда, видимо, и проистекают метания команды Джо Байдена, которая сама взрастила зло, похоже, даже не задумываясь о катастрофических для мира, а главное — для себя, последствиях, — заключила дипломат.

Ранее колумнист Род Дреер заявил, что США не должны позволять Зеленскому «водить себя за нос» на «грань ядерной войны». В статье для The American Conservative он отметил, что в интересах Зеленского заставить США и Европу оказывать Киеву максимальную помощь, однако это противоречит интересам американцев, особенно учитывая слова Байдена об угрозе ядерной катастрофы.