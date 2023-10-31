В МИД России рассказали о контактах США с ХАМАС МИД России: США контактируют с руководством ХАМАС через Катар

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США контактируют с руководством ХАМАС через Катар, сообщили ТАСС в МИД России. В ведомстве подтвердили ранее появившуюся информацию о наличии диалога американской стороны с палестинцами.

Это так, — сказали в МИД.

Бывший посол Палестины во Франции Салман Харфи до этого заявил, что США не только оказывают поддержку Израилю в конфликте с движением ХАМАС, но и непосредственно участвуют в боевых действиях. По его словам, Вашингтон направляет в Газу свои военные кадры.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Израиль должен применять полученное от США оружие, придерживаясь законов войны. Он подчеркнул, что аналогичные требования Вашингтон предъявляет ко всем странам, которым оказывает военную помощь.

Ранее Израиль через посредничество Египта и Катара предложил ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, но палестинская группировка отказалась. Кроме того, Тель-Авив в качестве условия потребовал вернуть тела погибших пленных. ХАМАС в свою очередь потребовало установить длительное перемирие для ведения переговоров об освобождении заложников. Израиль отклонил это предложение.