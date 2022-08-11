В МИД России рассказали, куда идут украинские судна с зерном МИД РФ: судна с украинским зерном идут не в нуждающиеся страны, а на Запад

Фото: МО Турции

Судна с украинским зерном идут не в нуждающиеся страны, а на Запад, заявили в МИД России, передает РИА Новости. В ведомстве также отметили, искренность тезисов о проблеме с продовольствием в мире вызывает вопросы.

Сухогрузы с зерном с Украины идут на Запад, а не в нуждающиеся страны. Это ставит под сомнение правдивость заявлений о продовольственном кризисе, — заявили в министерстве.

Ранее 11 августа стало известно, что судно, которое должно было покинуть украинский порт Черноморск для транспортировки зерна, не смогло выйти в море из-за плохих погодных условий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что корабли, груженые сельскохозяйственной продукцией, идут бесперебойно после заключения «продуктовой сделки» в Стамбуле. Во время встречи с послами в Анкаре он отметил, что власти страны выполнили все условия четырёхстороннего соглашения о создании зернового коридора.

Россия и Украина 22 июля подписали «продуктовую сделку» с ООН и Турцией в Стамбуле.