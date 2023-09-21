В МИД России рассказали, чем могут быть чреваты маневры НАТО на границе МИД: маневры НАТО у границ России могут повысить риск обострения обстановки

Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Маневры Североатлантического альянса вблизи российских границ могут стать причиной обострения обстановки и повысить риск перерастания непреднамеренных инцидентов в вооруженный конфликт, считают в МИД РФ. Речь идет о случаях нарушений в воздушном и морском пространствах, передает РИА Новости.

В нынешних условиях постоянного нагнетания напряженности со стороны НАТО опасность невольного перерастания таких случаев в вооруженный конфликт крайне велика, — сообщили в МИД РФ.

В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что угрозы военной безопасности России на западе и северо-западе кратно возросли. По его словам, с созданием Ленинградского и Московского военных округов страна усилит группировки войск на западных границах.

В начале сентября стало известно, что Страны Североатлантического альянса готовятся провести в 2024 году крупнейшие военные учения со времен холодной войны, которые будут называться «Стойкий защитник». Что известно о маневрах и где они пройдут — в материале NEWS.ru.