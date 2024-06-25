В МИД России раскрыли сроки заключения договора с Ираном Руденко: Россия подпишет договор с Ираном в ближайшее время

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Андрей Руденко

Россия планирует заключить договор о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном в ближайшее время, сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. По его словам, которые приводит РИА Новости, текст документа скоро будет завершен.

Мы рассчитываем, что это соглашение будет подписано в самом ближайшем будущем, поскольку работа над текстом уже приблизилась к завершению. Все необходимые формулировки найдены, — заявил Руденко.

Он добавил, что на текущем этапе стороны сосредоточены на завершении ряда процедур, связанных с подписанием соответствующего документа. Отношения Москвы и Тегерана основываются на соглашении от 2001 года, которое автоматически продлевается каждые пять лет. В последние годы страны пришли к заключению, что имеющийся документ не соответствует мировой обстановке и более высокому уровню взаимодействия. Работа над новым договором началась в январе 2022 года.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном, также известный как «ядерная сделка», находится на грани краха. Он подчеркнул, что ресурс дипломатической работы еще полностью не исчерпан, российская сторона продолжает воздействовать на оппонентов для того, чтобы избежать провала.