Россия планирует заключить договор о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном в ближайшее время, сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. По его словам, которые приводит РИА Новости, текст документа скоро будет завершен.

Мы рассчитываем, что это соглашение будет подписано в самом ближайшем будущем, поскольку работа над текстом уже приблизилась к завершению. Все необходимые формулировки найдены, — заявил Руденко.

Он добавил, что на текущем этапе стороны сосредоточены на завершении ряда процедур, связанных с подписанием соответствующего документа. Отношения Москвы и Тегерана основываются на соглашении от 2001 года, которое автоматически продлевается каждые пять лет. В последние годы страны пришли к заключению, что имеющийся документ не соответствует мировой обстановке и более высокому уровню взаимодействия. Работа над новым договором началась в январе 2022 года.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном, также известный как «ядерная сделка», находится на грани краха. Он подчеркнул, что ресурс дипломатической работы еще полностью не исчерпан, российская сторона продолжает воздействовать на оппонентов для того, чтобы избежать провала.

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ