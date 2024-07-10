В МИД России раскрыли, когда могут состояться мирные переговоры с Украиной МИД РФ: переговоры с Киевом состоятся, когда власти Украины будут к этому готовы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Переговоры России и Украины состоятся, когда Киев будет к этому готов, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко на площадке дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, то, что предлагается украинскими властями, не является основой для серьезных разговоров.

Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать какие-то сроки, позиция президента вполне ясна — переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина, — сказал он.

Ранее Руденко заявил, что Иран мог бы стать посредником в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта. По словам замглавы внешнеполитического ведомства, если Тегеран изъявит такое желание, Москва готова рассмотреть его кандидатуру.

До этого член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о переговорах, поскольку допускает мысль, что Украина может проиграть на поле боя. Как он отметил, Зеленский проводит лишь актерскую игру, направленную на удержание власти, чувствуя, что «запахло жареным».

Рогов также добавил, что Зеленскому нужна война, потому что только в условиях войны он может удерживаться у власти. Он обратил внимание на то, что введенный запрет на проведение выборов под предлогом боевых действий подтверждает это мнение.