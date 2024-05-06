«Остудить головы»: МИД РФ раскрыло истинные цели учений с ядерным оружием МИД: учения с ядерном оружием призваны остудить «горячие головы» на Западе

Предстоящие военные учения России по применению нестратегического ядерного оружия призваны остудить «горячие головы» на Западе, сообщили в МИД страны. Их следует рассматривать в контексте недавних заявлений официальных лиц западных стран, а также предпринятых рядом государств-членов НАТО действий по нагнетанию силового давления на РФ, говорится в сообщении.

Рассчитываем, что данное мероприятие остудит «горячие головы» в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков и удержит их как от содействия киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, — говорится в заявлении МИД.

Минобороны РФ ранее сообщило, что ВС России по поручению президента Владимира Путина в ближайшее время проведут учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. Ведомство уточнило, что мероприятия проведут для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин считает, что западные политики воспримут информацию о начале ядерных учений в России как блеф. При этом он заверил, что заряды тактического ядерного оружия взрывать сейчас на полигоне не станут.