В МИД России призвали США вернуть ядерное оружие из третьих стран Дипломат Вишневецкий: США должны вывезти ядерное оружие из третьих стран

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Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что США должны вывести ядерное оружие из третьих стран. Вернуть его Вашингтон должен на свою территорию, отметил дипломат в ООН на обзорной конференции по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия), сообщает РИА Новости.

Ядерное оружие США должно быть вывезено на национальную территорию, — подчеркнул представитель МИД.

Вишневецкий пояснил, что НАТО называет себя ядерным Альянсом, но ядерное оружие США находится на территории неядерных стран, которые отрабатывают его применение. Данный фактор негативно влияет на безопасность, уточнил дипломат. Кроме того, это увеличивает риск ядерного конфликта и тормозит разоружение.

Ранее стало известно, что замглавы делегации РФ Андрей Белоусов на обзорной конференции ДНЯО при ООН 5 августа заявил: Соединенным Штатам следует ликвидировать инфраструктуру ядерного вооружения США в Европе и вернуть военную технику на свою территорию. Дипломат призвал также страны НАТО прекратить совместные ядерные миссии с США.