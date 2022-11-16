В МИД России призвали Польшу извиниться за обвинения в ракетном инциденте

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала представителей власти Польши извиниться за обвинения в пуске ракет по территории страны. В своем Telegram-канале она отметила, что президент Польши Анджей Дуда не смог доказать причастность российских войск к обстрелу территорий, в то время как ряд ведомств уже успели обвинить РФ в произошедшем.

Президент Польши назвал падение ракеты «несчастным случаем». Еще вчера мы выслушали истерику польских чиновников и политиков. Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться? — задалась вопросом Захарова.

Ранее Дуда заявил об отсутствии доказательств того, что ракета, упавшая на территорию страны, была российской. По его словам, велика вероятность того, что она принадлежала Украине. Он добавил, что, вероятнее всего, ракета была советского производства, типа С-300. Дуда также отметил, что Варшава не расценивает произошедшее как атаку на Польшу, падение ракеты не было преднамеренным действием.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракета, упавшая в Польше, принадлежит России.