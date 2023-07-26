В МИД России пригрозили Киеву жестким ответом на атаки в Крыму и Москве Захарова допустила жесткие ответные меры на атаки ВСУ в Крыму и Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры в связи с атаками ВСУ в Москве и Крыму, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, речь идет о недавней попытке украинских военных атаковать российскую столицу беспилотниками, а также о теракте на Крымском мосту. Дипломат также напомнила, что в июле беспилотник ВСУ ударил по поселку Раздольное в Крыму, в результате погибла 14-летняя девочка.

Эти преступления тщательно расследуются СК России. Виновные будут обязательно установлены и наказаны. Мы оставляем за собой право на жесткие ответные меры, — сказала Захарова.

Утром 24 июля беспилотники атаковали Москву, нанеся повреждения двум нежилым зданиям. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в результате инцидента никто не пострадал. В свою очередь в Министерстве обороны России возложили ответственность за случившееся на Киев и назвали это нападение террористическим актом.

Оба дрона были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потерпели крушение. Утром появились фото поврежденного в результате атаки бизнес-центра около станции МЦК ЗИЛ, куда угодил один из БПЛА.