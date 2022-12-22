В МИД России предостерегли Японию от наращивания военной мощи Захарова: Япония встала на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Япония встала на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, включая обретение ударного потенциала, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте ведомства в связи с принятием Токио обновленных доктрин по безопасности и обороне. По ее словам, действия Токио неизбежно спровоцируют новые вызовы безопасности и усиление напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Официальный Токио стал на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, включая обретение ударного потенциала. Налицо откровенный отказ администрации Фумио Кисиды от настойчиво декларировавшегося предыдущими поколениями политиков мирного развития страны и возвращение на рельсы безудержной милитаризации, что неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности и будет вести к усилению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что Россия давно предупреждала об опасности демонстративного уклонения Токио от признания итогов Второй мировой войны, являющихся фундаментом системы современного мироустройства.

Теперь же, вслед за недавним отказом осудить на площадке Генассамблеи ООН человеконенавистническую идеологию нацистского режима, который был главным союзником милитаристской Японии в той войне, предпринимаются последовательные шаги по возрождению военного потенциала, позволяющего наносить удары по соседним странам, — добавила Захарова.

Дипломат отметила, что симптоматично, что решение о значительном — до 2% ВВП — повышении оборонных расходов принималось в условиях отнюдь не блестящего состояния национальной экономики и нарастания структурных диспропорций госбюджета. По ее словам, это лишний раз подчеркивает, что «в реализации своих военных амбиций администрация премьер-министра страны Фумио Кисиды готова пойти гораздо дальше анонсируемых на нынешнем этапе планов, плотно встраиваясь в геополитические игры США».

Ранее Япония анонсировала крупнейший пятилетний план по наращиванию военного потенциала со времен Второй мировой войны. Согласно подсчетам, реализация данной инициативы обойдется Токио в $320 млрд, что сделает оборонный бюджет Японии третьим в мире после США и Китая.

Кисида описал проект как «поворотный момент в истории» государства, который станет ответом на «разнообразные угрозы безопасности, с которыми сталкивается Япония».