В МИД России нашли решение проблемы с украинским зерном Дипломат Руденко: Москва готова открыть гумкоридоры для разблокировки портов на Украине

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Для решения продовольственной проблемы Россия готова открыть гуманитарные коридоры в украинских портах, чтобы Киев мог вывезти по морю зерно, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Но для этого киевские власти должны обеспечить разминирование этих портов, пояснил он. По словам дипломата, эта проблема требует комплексного подхода, в том числе снятия антироссийских санкций, передаёт ТАСС.

Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции, а также требует разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли. Россия готова предоставить необходимый гуманитарный проход, что она и делает каждый день, — сказал Руденко.

По его словам, Москва открыта для диалога со всеми, кто заинтересован в мирном решении продовольственной проблемы.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс и её коллега из Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсудили возможность отправки военных судов в черноморский порт Одессы для сопровождения украинских судов с зерном. Предполагается, что в состав такого «защитного коридора» войдут суда «коалиции желающих», состоящей из членов НАТО и других стран, которые зависят от зерна, как, например, Египет. Главы литовского и британского внешнеполитических ведомств допустили открытую конфронтацию с российскими военными.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва не мешает Киеву вывозить зерно через Польшу. Он отметил, что Варшава может забирать продовольствие в тех же вагонах, в которых отправляет на Украину оружие.