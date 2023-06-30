В МИД России пообещали выяснить причины задержания хоккеиста в Польше Захарова: посольство России установит причины задержания хоккеиста в Польше

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что посольство России в Варшаве выяснит все обстоятельства задержания российского хоккеиста в Польше. Комментируя ситуацию «360», дипломат отметила, что гражданину России будет оказана вся необходимая помощь.

Посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства происшествия. Российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь, — заявила Захарова.

Кроме того, представитель МИД выразила «решительный протест» Варшаве и потребовала предоставить объяснения по факту произошедшей ситуации. Она также напомнила, что до этого польский прокурор назвал задержание хоккеиста 14-м случаем ареста российских граждан в стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также подтвердил, что вопросом займется посольство России в Варшаве. Он подчеркнул при этом, что работа российских представителей осложняется из-за «оголтелой русофобской позиции» польских властей.

30 июня генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро сообщил о задержании 28-летнего россиянина Максима С. по обвинению в шпионаже. Хоккеист играл в Первой лиге Польши. Спортсмена арестовали на три месяца, ему предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и в деятельности иностранной разведки. Россиянину может грозить до 10 лет тюрьмы.