В МИД России подтвердили готовность выслушать предложения по Украине МИД: Россия открыта к содержательным предложениям по ситуации на Украине

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Россия остается открытой к действительно содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил в интервью ТАСС глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, это странам Запада «выгодно подогревать украинский кризис», а Россия с самого начала была готова к продуктивному диалогу.

В свою очередь Россия всегда оставалась открытой к действительно содержательным предложениям по выходу из нынешнего кризиса политико-дипломатическими методами, — уточнил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя крушение самолета Ил-76 с пленными ВСУ под Белгородом, заявил, что власти Украины совершили «акт безумного варварства». Он добавил, что теперь любые возможные договоренности с Киевом оказались под вопросом.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что соглашение по гарантиям безопасности между Великобританией и Украиной сводит к минимуму возможность переговорного урегулирования конфликта на Украине. Теперь, по ее словам, Киеву попросту не дадут выйти из конфликта переговорным путем. Более того, отметила Захарова, этот документ является набором обещаний, которые не носят никакой юридически обязывающей силы.