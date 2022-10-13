В МИД России ответили на заявление Дании о снарядах на дне Балтийского моря Захарова: снаряды на дне Балтийского моря не мешали строительству «Северных потоков»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление главы Минобороны Дании Мортена Бедского о том, что снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, усложняют расследование взрывов на газопроводах. В своем Telegram-канале дипломат отметила, что наличие этих снарядов не помешало возведению газопроводов.

Министру обороны Дании задам пару вопросов: 1. Снаряды времен Второй мировой войны не мешали прокладке газопровода? 2. Как он объяснит появление в 2015 году под трубой «Северного потока — 1» натовского снаряда времен нынешних, — поинтересовалась Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия также сталкивается с проблемой неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны, однако это «не мешает нам строить жилье, заводы, дороги».

Ранее Бедсков заявил, что боеприпасы времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование взрывов на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Как сообщает Nordjyske Stiftstidende, власти Дании и Швеции уже определили, что ЧП, произошедшее на газопроводах стало актом диверсии. Однако специалисты никак не могут закончить расследование обстоятельств взрывов.

Район характеризуется применением или неприменением боеприпасов во время Второй мировой войны. На морском дне много, и поэтому это не так просто. Но работа продолжается, и она идет полным ходом, — сообщил Бедсков.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».