В МИД России ответили на вопрос о поставках сербских боеприпасов на Украину Захарова: МИД России глубоко озабочен поставками сербских боеприпасов на Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия весьма озабочена информацией о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину, заявила на сайте российского МИД официальный представитель министерства Мария Захарова. По ее словам, о реакции на этот счет говорить рано, и следует опираться прежде всего на факты.

Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине (парламенте) Сербии. Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность, — говорится в комментарии.

Поводом для комментария стали парламентские слушания в Сербии, прошедшие после того, как Telegram-канал Mash сообщил о тайной поставке Украине 3500 ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Отмечается, что депутат от народной партии Сербии Мирослав Алексич спросил, почему разведка и МИД страны разрешили поставку 122-миллиметровых боеприпасов для РСЗО в Турцию, несмотря на то, что турецкая сторона производит такие же снаряды и поставляет оружие Украине. Министр обороны Милош Вучевич назвал происходящее бизнесом и отметил, что Сербия не отвечает за то, каким образом будут распоряжаться ее оружием.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что его страна оказалась в центре напряженности между Москвой и Западом, отказавшись вводить санкции в отношении России из-за обострения конфликта на Украине. Вучич отметил, что давление Запада усиливается, и он все же будет вынужден ввести ограничения, но при этом постарается тянуть время, сколько это будет возможно.