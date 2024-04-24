В МИД России ответили на учения НАТО в Финляндии Захарова назвала провокацией предстоящие учения НАТО в Финляндии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мария Захарова

Военные учения НАТО, которые начнутся 26 апреля на территории Финляндии в непосредственной близости от российско-финляндской границы, носят провокационный характер, заявила РИА Новости представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что целью данных мероприятий является оказание давления на Москву.

Военные учения НАТО вблизи российских границ носят провокационный характер. Их задача — демонстрацией силы оказать военное давление на Российскую Федерацию, — считает Захарова.

Представитель министерства добавила, что НАТО намеренно нагнетает истерию вокруг мнимой российской «угрозы». Этим страны оправдывают свои агрессивные устремления, уверена Захарова. При этом предстоящие учения она назвала частью гибридной войны против России.

Хельсинки стремится поскорее завершить свою официальную «прописку» в НАТО в качестве «новобранца» и стать полноправным участником этой авантюры, — заключила дипломат.

Ранее Захарова высказалась о словах президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить в стране американское ядерное оружие. Она отметила, что подобные провокации не новость. При этом Россия, по ее словам, будет внимательнее относиться к Польше.