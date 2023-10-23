В МИД России ответили на слова адмирала НАТО о подготовке к войне в Арктике МИД: опасения НАТО по поводу конфликта с Россией в Арктике безосновательны

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Заявления председателя военного комитета НАТО адмирала США Роба Бауэра по поводу подготовки альянса к конфликту с Россией в Арктике безосновательны, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. По его словам, которые приводит РИА Новости, таким образом Альянс пытается найти оправдание собственному присутствиу в регионе.

Заявление, я считаю, не базируется на основе серьезного фундаментального анализа российской позиции в арктическом регионе и является очевидной попыткой обосновать необходимость присутствия НАТО в арктическом регионе, — сказал дипломат.

Накануне Бауэр заявил, что укрепление российско-китайского сотрудничества повышает риск возникновения конфликта с НАТО в Арктике. По его словам, по Северному морскому пути стало ходить все больше китайских гражданских судов, на борту которых присутствуют военнослужащие.

Адмирал также отметил, что на готовность к действиям России в Арктике указывает вложение Москвой значительных средств в развитие своих авиабаз и другой инфраструктуры в регионе. Бауэр признал, что Арктика вряд ли станет горячей точкой немедленно, однако указал на необходимость готовиться к такому развитию событий.