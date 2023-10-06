В МИД России отреагировали на высылку дипломатов из США МИД России назвал безосновательной высылку из США двух дипломатов

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Высылка двух российских дипломатов из США является безосновательным действием, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ. По его словам, Россия не заинтересована в эскалации, но в случае продолжения враждебных шагов ответит жестко и решительно. Собеседник агентства подчеркнул, что американская сторона продолжает дурную традицию «сливов» в СМИ вопреки собственным же уверениям, что не будет сообщать о тех или иных предпринимаемых акциях.

Можем подтвердить, что Вашингтон безосновательно выслал российских дипломатов, используя в качестве предлога объявление персонами нон грата двух американских дипломатов, занимавшихся шпионской деятельностью и пойманных с поличным, — сказал источник агентства.

6 октября Госдепартамент США объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. Таким образом Вашингтон ответил на решение Москвы выслать из России первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна. Фамилии российских дипломатов, которых объявили персонами нон грата в Вашингтоне, не раскрываются.

Представитель Госдепа заявили, что американских дипломатов «надуманно» выслали из Москвы, в связи с чем Вашингтон решил прибегнуть к ответным мерам. МИД России эту информацию пока не комментировал.

Посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, где ей вручили ноту о несовместимости с дипломатическим статусом действий первого и второго секретарей посольства, 14 сентября 2023 года. Силлин и Бернстайн были объявлены персонами нон грата, их обязали покинуть РФ в течение семи суток.