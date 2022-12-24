В МИД России осудили накачку Молдавии западным оружием Замглавы МИД России Галузин: планы накачать Молдавию оружием НАТО чреваты катастрофой

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Заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что активизация сотрудничества Молдавии с НАТО подрывает безопасность страны. Кишиневу не следует повторять печальный опыт Украины, это грозит катастрофой, отметил он в беседе с РИА Новости.

Как показывает опыт, безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, напротив, приближает к катастрофе, — подчеркнул представитель МИД.

О планах Молдавии усилить за счет Запада свои оборонные способности прежде говорил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, уточнивший, что Кишинев пребывает в очень сложной ситуации в области безопасности.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что Россия планирует вторжение на территорию страны в начале 2023 года. Он отметил, что интервенция со стороны РФ — лишь вопрос времени. Мустяцэ полагает, что российские войска могут вторгнуться либо в начале 2023 года, в январе-феврале, либо позже — в марте-апреле.