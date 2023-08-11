В МИД России оценили возможность создания независимых платежных систем Биричевский спрогнозировал создание платежных систем, не зависящих от Запада

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В России прогнозируется создание новых платежных карточных систем, которые не будут связаны с финансовой архитектурой Запада, а значит не будут зависеть от нее, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, для этого в настоящий момент прикладываются усилия по части развития сотрудничества с дружественными странами.

Считаем безальтернативным создание независимой от Запада финархитектуры, частью которой будут и новые платежные карточные системы. Только таким образом сможем обеспечить бесперебойность глобальных экономических связей и дополнительные возможности для расчетов физлиц, — заявил Биричевский.

Также ведется работа над установлением корреспондентских отношений между Россией и зарубежными кредитными учреждениями, добавил он. По данному направлению уже достигнут некоторый прогресс. Так, на МосБирже торгуются нацвалюты всех государств-членов Евразийского экономического союза, заключил Биричевский.

Центробанк ранее заявил, что в 2023 году карты платежной системы «Мир» планируется вывести в 5-6 новых стран. По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллы Бакиной, пока что ряд государств опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике.