В МИД России оценили вероятность вступления Турции в БРИКС Захарова оценила желание Турции вступить в БРИКС фразой «двери не закрыты»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двери в БРИКС не закрыты, и на данный момент уже более 30 государств обозначили свое стремление в той или иной форме выстраивать взаимодействие с объединением, заявила NEWS.ru представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она оценила слова главы турецкого МИД Хакана Фидана о том, что Турция намерена обсудить присоединение к БРИКС.

Фиксируем рост интереса к БРИКС во всех регионах мира. С уважением относимся к суверенному выбору любой страны. На данный момент уже более 30 государств обозначили свое стремление в той или иной форме выстраивать взаимодействие с объединением. Двери в БРИКС не закрыты, — заявила Захарова.

По ее словам, первоочередной задачей российского председательства сейчас является обеспечение гармоничной интеграции государств, пополнивших ряды БРИКС с 1 января в сложившуюся архитектуру механизмов взаимодействия при сохранении их эффективности. Она также напомнила, что все решения в объединении, в том числе относительно расширения, принимаются на основе консенсуса, который порой складывается только в ходе общения лидеров.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан ранее заявил, что Турция хотела бы присоединиться к БРИКС и соответствующий вопрос будет обсуждаться на министерских переговорах в Нижнем Новгороде. По его словам, турецкая сторона рассчитывает посетить встречу министров объединения в России.