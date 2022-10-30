В МИД России оценили вероятность возвращения к зерновой сделке Замглавы МИД РФ Руденко: говорить о возобновлении зерновой сделки пока рано

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Для того чтобы говорить о возвращении Москвы к зерновой сделке, необходимо сначала провести тщательное расследование инцидента, произошедшего в акватории Черноморского флота, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, этот случай нарушает все установленные ранее договоренности, а потому о перезапуске поставок зерна говорить рано, передает РИА Новости.

В первую очередь нужно обстоятельно выяснить все обстоятельства случившегося — это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее. <...> Поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали, после этого можно будет говорить о том, какими будут дальнейшие шаги, — сказал Руденко.

Он подчеркнул, что в связи с инцидентом российская сторона созвала Совет Безопасности ООН. В ходе него будут обсуждаться детали расследования, а также возможность возобновления зерновой сделки.

29 октября Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке на неопределенный срок. Основанием для этого послужила атака украинских воздушных и морских беспилотников на Севастополь. В результате незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. По данным Минобороны РФ, атака проводилась при участии и под контролем британских специалистов.