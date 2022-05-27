В МИД России оценили уровень безопасности страны при расширении НАТО Замглавы МИД Грушко: Россия сможет обеспечить себе 100% безопасность при расширении НАТО

Фото Kay Nietfeld/dpa/Global Look press

Россия сможет обеспечить себе 100% безопасность в условиях расширения НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передаёт ТАСС. По словам дипломата, РФ обладает достаточным арсеналом военно-технических средств для обороны своих границ.

Россия сможет на 100% обеспечить свою безопасность в условиях расширения НАТО, у страны достаточный арсенал военно-технических средств, — сказал Грушко.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в случае расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции Россия будет обязана отреагировать на угрозу собственной безопасности. По его словам, НАТО представляет собой агрессивный наступательный военный блок, вхождение в который подразумевает передачу значительной части суверенитета Вашингтону.

После начала военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия сообщили о желании присоединиться к военно-политическому блоку. Россия выступает против расширения Альянса в восточном направлении, к территориям государства. Президент России Владимир Путин не раз утверждал, что руководство НАТО «обмануло» РФ, когда в 1997 году заявило, что дальнейшего расширения не будет, однако к НАТО присоединились с того момента более 10 стран.