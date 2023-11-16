В МИД России оценили решение Финляндии о закрытии КПП Захарова: Финляндия создает новые разделительные линии в Европе

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Своим решением закрыть пункты пропуска на границе с Россией власти Финляндии создают новые разделительные линии в Европе, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, подобные действия повлекут за собой ответные меры российской стороны.

Мы вчера говорили о том, что негативное развитие событий приведет, естественно, к ответным мерам, их выработке. Естественно, они должны быть разработаны в межведомственном формате. Но вопрос в том, что это появление новых разделительных линий в Европе, которые не решают вопросы, а только ставят новые вопросы, причем проблемные, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они прекратят работу с 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что Хельсинки пытаются притянуть миграционную тему к закрытию КПП, но на самом деле никакой связи нет. Она призвала финские власти не подменять понятия и не прикрываться правами человека.