В МИД России оценили реакцию США на атаки беспилотников в Москве Захарова: США оправдывают террористические методы Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Со стороны США не последовало осуждения атак беспилотников на «Москва-Сити», Вашингтон по сути оправдывает террористические методы Киева, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, который транслируется в RuTube. Она добавила, что Запад поощряет действия Киева не только на словах.

Все это киевский режим совершает на деньги и с технической поддержкой, вооружениями, технической информацией и так далее именно Запада. Именно так сейчас отнеслись к России, москвичам, которые работают в офисном центре. По сути США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей. Ни слова осуждения, — сказала Захарова.

Она отметила, что, не встречая осуждения, украинская сторона открыто заявляет о причастности к атакам и не скрывает их целей, которые состоят в запугивании мирных жителей. Представитель ведомства подчеркнула, что паники среди россиян нет, напротив, среди них растет сплоченность и уверенность в необходимости достижения целей СВО. Захарова также выразила уверенность в неотвратимости наказания для украинских властей.

Ранее заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак заявил, что атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены. Он подчеркнул, что в организации выступают против любых ударов по гражданским объектам.

Последний раз БПЛА атаковали Москву ночью 1 августа. Они прилетели с территории Украины, заявил высокопоставленный источник в системе ПВО. Такую же информацию подтвердил еще один собеседник в экстренных службах. В Минобороны России сведения о маршруте дронов не комментировали.