Лавров назвал опасными планы Японии по размещению американского ЯО

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Планы Японии и Кореи по размещению на своих территориях американского ядерного оружия — опасная тенденция, заявил глава МИД России Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости. Он отметил, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии сейчас проходит серьезное испытание из-за того, что США и их союзники стремятся подменить асеаноцентричную архитектуру безопасности своими индо-тихоокеанскими стратегиями.

Уже проводится тезис о том, что безопасность в Евро-Атлантике и в Индо-Тихоокеанском регионе неделима. Уже части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион <...>. Япония и Корея, кстати говоря, уже дают сигналы о том, что они не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. Это очень серьезная и опасная тенденция, — сказал министр.

Он добавил, что индо-тихоокеанские стратегии нацелены против России и Китая и Альянс этого не скрывает. Москва обсуждает эту ситуацию с коллегами по АСЕАН. В частности, Лавров рассказал, что у него состоялась продолжительная беседа с главой канцелярии комиссии Компартии КНР по иностранным делам Ван И на тему выстраивания Россией своей линии в регионе.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея на заседании ядерной консультативной группы намереваются обсудить вопрос применения ядерного оружия против КНДР. Первое заседание группы намечено на 18 июля. Предположительно, оно пройдет в Сеуле.

Лидер Северной Корей Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что Пхеньян продолжит разработку более совершенных систем вооружений из-за действий «враждебных сил», которые подрывают безопасность на Корейском полуострове. По его словам, КНДР примет более значимые военные меры наступательного характера, пока США и Южная Корея не признают провал политики против КНДР и не откажутся от нее.