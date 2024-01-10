В МИД России оценили мобилизационный потенциал Украины Посол Мирошник: мобилизационный потенциал Украины составляет около 3 млн человек

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мобилизационный потенциал Украины в настоящее время можно оценить примерно в 3 млн человек, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России в вопросах преступлений киевского режима Родион Мирошник. При этом он отметил, что с принятием Киевом нового закона это число может вырасти в несколько раз.

Сейчас совершенно не ясна рамка этого мобилизационного потенциала. Кого киевский режим втиснет в это понятие новым законом. Если брать относительно здоровых мужчин в возрасте 18–60 лет и женщин военных специальностей, то эта цифра может составить 2,5–3 млн человек. Если туда добавлять всех женщин этого же возраста, то цифра может достигать и 10 млн, — пояснил Мирошник.

Он добавил, что если говорить о мотивированном и готовом мобилизационном резерве, то показатель будет совсем иным. По словам Мирошника, он практически равен нулю.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинские власти и СМИ сделали все, чтобы всеобщая мобилизация вызвала у людей отторжение. По словам политика, уклонистам с самого начала потворствовали, из-за чего они «расслабили булки», наслушавшись вдобавок пропагандистских рассуждений о «скорой победе Киева».