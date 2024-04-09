В МИД России оценили китайский план по Украине МИД России: Москва сочла китайский план по Украине реалистичным

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Владимир Зеленский

Россия считает инициативу Китая по украинскому урегулированию более реалистичной, чем «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, заявил ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его мнению, в Пекине понимают первопричины украинского кризиса и осознают деструктивную роль Запада в его возникновении.

Отмечаем их искреннее стремление способствовать его подлинному и устойчивому урегулированию мирным путем. В отличие от ультимативной и тупиковой «формулы Зеленского», которая априори не способна привести ни к каким результатам, инициатива Пекина, основанная на китайской мудрости и диалектическом подходе от общего к частному, более реалистична, — подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказал аналогичную точку зрения. Он отметил, что Москва позитивно отреагировала на предложение Пекина, поскольку предложенный Китаем план по урегулированию ситуации на Украине опирается на анализ причин конфликта, в отличие от «формулы мира». Документ предполагает 12 пунктов, которые идут по логике «от общего к частному», добавил министр. В тексте говорится о непорядке в сфере безопасности как в Европе, так и в мире, а также констатируется причина этой ситуации — невыполнение Устава ООН, добавил Лавров.

До этого Лавров напомнил, что киевские власти не раз показывали свое намерение провести карательные акции в отношении жителей новых российских территорий и Крыма. Он уверен, что смысл «формулы Зеленского» заключается в приглашении к геноциду.