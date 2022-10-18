В МИД России оценили давление Запада на Сербию Замминистра Грушко: Запад желает наказать Сербию за строптивость

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что давление Запада на Сербию, которую принуждают поддержать антироссийские санкции, беспринципно и неприемлемо. По его словам, более того, оно противоречит международному праву, сообщает РИА Новости.

Здесь никакой реальной политики нет, а есть желание наказать Сербию за строптивость, за ее принципиальную позицию, за то, что Сербия отстаивает свои национальные интересы. Мы видим, что они уже перешли черту, потому что санкции против России незаконны, это совершенно очевидно, их введено порядка 12 тысяч, но сейчас они вводят против нас санкции таким образом, чтобы уже непосредственно наказывать Сербию, лишая ее доступа к российской нефти, — рассказал Грушко.

По его мнению, то, что делает Запад, его не красит, поскольку он «буквально топчет международное право». Действия в отношении Белграда являются аморальными и безнравственными. Противоречащий международному праву нажим выглядит абсолютно беспринципным и неприемлемым, поскольку в цивилизованном обществе межгосударственные дела так не ведут, добавил замминистра.

Ранее «Коммерсант» заявил, что Запад усилил давление на Сербию, требуя поддержать санкции против России, и увязал этот вопрос с продолжением переговоров по евроинтеграции. Это привело к изменению позиции сербских властей в отношении России, и они допустили возможность введения санкций в соответствии с политикой ЕС.