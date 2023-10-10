В МИД России не исключили контакты с США по конфликту на Ближнем Востоке Рябков не исключил контакты России и США по конфликту на Ближнем Востоке

Фото: IMAGO/Salah Abbas apaimages/Global Look Press

Сектор Газа

Россия не исключает возможности контактов с США по конфликту на Ближнем Востоке, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, диалог Москвы и Вашингтона возможен, если в этом будут заинтересованы обе стороны.

Но они возможны, если в этом будет заинтересованность с обеих сторон, — сказал Рябков, добавив, что пока контактов России и США по дипломатическим каналам по этой теме не было.

Рябков также отметил, что в зоне палестино-израильского конфликта есть угроза дальнейшей эскалации и Россия по линии МИД, в частности, поддерживает самые интенсивные, плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами. Дипломат добавил, что сейчас Москва принимает решение о возможности эвакуации граждан РФ из горячих точек.

Сегодня, 10 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что у РФ давние связи с обеими сторонами. Представитель Кремля добавил, что Москва находится в контакте с Палестиной и выясняет, есть ли среди взятых в плен россияне.

7 октября первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что позиция Москвы в вопросах, подобных новому обострению конфликта Израиля и Палестины, всегда оставалась максимально взвешенной. Он отметил, что Россия выступает за урегулирование ситуации на основе решений ООН.