В МИД России назвали последствия ударов беспилотников по Ирану МИД России: удары беспилотников по Ирану будут способствовать эскалации напряженности

Фото: Sgt. Thomas Calvert/Keystone Press Agency/Global look press

Москва решительно осуждает атаку беспилотников на военный объект в Иране, сказано в заявлении на сайте МИД РФ. По мнению дипломатов, подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе, — говорится в сообщении.

Военный объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был поврежден в ночь на 29 января при атаке мини-дронов. Причастность США к атаке допустил телеканал Al Arabiya, сославшись на осведомленные источники. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам по Ирану, но комментировать ситуацию при этом не стал.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что неожиданный удар дронов по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был нанесен Израилем. Удар израильских беспилотников был осуществлен в попытках Израиля и США найти новые методы сдерживания амбициозного в военной и ядерной сфере Тегерана, пояснили в издании.