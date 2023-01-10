В МИД России назвали «политический кошмар» Запада Замглавы МИД Руденко: сотрудничество России и Азии станет «политическим кошмаром» Запада

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Политическим и экономическим «кошмаром» для Запада являются динамично развивающиеся отношения России и Азии. Такое мнение высказал в интервью газете «Известия» заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. Он также отметил, что современный мир не желает следовать «навязываемым Западом правилам игры».

Главным политическим и экономическим кошмаром для Запада в рамках его стратегической антироссийской линии — вне зависимости от того, реализуется ли она на фоне СВО или исходит из других глубинных мотивов, — являются наши динамично развивающиеся отношения с Азией, — сказал дипломат.

Он также отметил, что «позитивно ориентированные страны» за спешат записываться в очередные «коалиции единомышленников» и подпитывать амбиции Вашингтона. По словам Руденко, в странах Азии традиционно руководствуются принципами благополучия и процветания народов, а не исходят из геополитического соперничества.

Ранее Андрей Руденко заявил, что Япония не отказывается от антироссийского курса, поэтому диалог по мирному договору невозможен. Дипломат добавил, что Токио позволяет себе «прямые угрозы в адрес России». Он напомнил, что российская сторона вела переговоры о договоре о мире, который должен был определить развитие отношений двух стран.