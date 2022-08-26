В МИД России назвали неприемлемой идею властей Латвии об изоляции россиян Захарова: призывы президента Латвии Левитса изолировать русских неприемлемы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Призывы президента Латвии Эгилса Левитса об изоляции нелояльных к государству русских абсолютно неприемлемы, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По мнению дипломата, подобные реплики не только нарушают этику, но и международные гуманитарные нормы. Подобным образом, как считает Захарова, латвийские власти стимулируют «шовинистские и ксенофобские» настроения. Дипломат отметила, что против русской общины, проживающей на территории Латвии, Вильнюс стремится открыть охоту на ведьм.

Подобного рода высказывания президента страны — члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы. Налицо стремление стимулировать в Латвии шовинистские и ксенофобские настроения и, по сути, развернуть в отношении проживающей там русской общины охоту на ведьм, — заявила Захарова.

По ее словам, латвийские власти зациклились на русофобии. Это подтверждается попытками остановить стремления русскоязычного населения «отстаивать право на сохранение национальной идентичности и исторической памяти».

Захарова также отреагировала на анонс министра юстиции Латвии Яниса Борданса о подготовке законопроекта «Об ограничении двуязычия». Документ направлен на полный запрет использования русского языка на рабочем месте, а также в других сферах общественной жизни. Дипломат назвала данную инициативу «абсурдной и дискриминационной». По мнению Захаровой, тем самым Вильнюс ввел в ранг государственной политики языковой геноцид и унижение этнических меньшинств.

Подобные абсурдные дискриминационные инициативы, затрагивающие интересы почти половины населения Латвии и идущие вразрез с многочисленными рекомендациями профильных международных структур, уже давно стали позорной практикой. Ведь в этой прибалтийской стране языковой геноцид и унижение национальных меньшинств, представителей которых латвийские власти считают людьми второго сорта, возведены в ранг государственной политики, — заявила Захарова.

Ранее латвийский президент Левитс призвал разобраться с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги, и изолировать их от общества. По словам главы республики, конфликт на Украине сделал Латвию «более чувствительной» к присутствию россиян в стране.