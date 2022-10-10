В МИД России назвали лицемерием призывы США к миру на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Ничего кроме лицемерия за фальшивыми призывами США к миру на Украине не стоит, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, который призвал искать дипломатический выход из ситуации на Украине.

Захарова также отметила, что от администрации главы США Джо Байдена продолжают поступать противоречивые сигналы, в которых спекуляции насчет «российской ядерной угрозы» чередуются с уверениями в заинтересованности Соединенных Штатов в мире.

Подобная риторика звучит на фоне масштабных поставок вооружений пронацистскому украинскому режиму, которые в Вашингтоне, похоже, и не думают прекращать, несмотря на выходки своего распоясавшегося клиента в Киеве. Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам «стратегическое поражение», за этими фальшивыми призывами к миру не стоит, — указано в сообщении Захаровой на сайте ведомства.

Президент США Джо Байден ранее осудил массированные ракетные удары ВС РФ по городам Украины, сообщается в заявлении Белого дома на официальном сайте. Президент отметил, что это лишь укрепляет решимость Вашингтона поддерживать Киев «сколько потребуется».

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже в СМИ появилась информация, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент страны Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всего государства не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.