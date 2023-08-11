В МИД России назвали главную задачу Запада Биричевский: Запад стремится к дестабилизации всего евразийского пространства

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Главной задачей для Запада является дестабилизация всего евразийского пространства, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его мнению, это необходимо для захвата сырьевых и производственных ресурсов.

Задачей-максимум для Запада является дестабилизация всего евразийского пространства. При этом даже не скрывается заинтересованность в подчинении сырьевых и производственных ресурсов центральноазиатского региона исключительно собственным внешнеэкономическим интересам, — сказал Биричевский.

Он отметил, что в подобных условиях целью является продолжение работы с партнерами для повышения устойчивости национальных экономик, координации усилий в области импортозамещения.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что доходы Москвы от экспорта энергоносителей в июле 2023 года увеличились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $8,66 млрд. По информации СМИ, данные цифры свидетельствуют о промежуточной победе России в экономическом противостоянии с Западом.