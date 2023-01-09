В МИД России назвали цель «американского фарса» в отношении Венесуэлы МИД России: целью фарса США вокруг Венесуэлы является контроль над зарубежными финансами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Целью фарса со стороны США в отношении оппозиционных сил Венесуэлы является контроль над государственными финансами латиноамериканской страны, находящимися в зарубежной юрисдикции. Такое заявление сделали в МИД РФ, оно размещено на сайте ведомства. Там также одобрили решение упразднить «временное правительство», при этом подчеркнув, что «цирк с двоевластием» в стране сохраняется.

Венесуэльская радикальная оппозиция при поддержке и подстрекательстве западных спонсоров продолжила попытки вдохнуть новую жизнь в работу «параллельной Нацассамблеи», чтобы всеми правдами и неправдами сохранить доступ к рычагам управления. Вместе с тем принято правильное и логичное решение об упразднении «временного правительства» во главе с Гуаидо, — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что такое решение подтвердило отсутствие у параллельных властных структур законных оснований на осуществление своей деятельности, в связи с чем от проекта решили отказаться «даже его идейные вдохновители в Вашингтоне».

При этом дипломаты заявили, что «цирк с двоевластием» в Венесуэле продолжается и задачи «кураторов несостоявшейся «цветной революции» по-прежнему заключаются в том, чтобы «удержать контроль над венесуэльскими государственными финансовыми средствами, находящимися в зарубежной юрисдикции». Российские дипломаты полагают, что для этого будут использоваться «любые псевдозаконные схемы». Отмечается, что кураторов «в первую очередь интересует контроль над американской дочерней компанией нефтяного концерна PDVSA — Citgo «и золото в Банке Англии».

31 декабря 2022 года стало известно, что оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию «временного правительства» Хуана Гуаидо, который в 2019 году провозгласил себя главой государства. Решение было принято в ходе повторных слушаний. Первое заседание по данному вопросу состоялось 22 декабря, и тогда депутаты-оппозиционеры проголосовали также за ликвидацию самопровозглашенного кабмина.

Массовые протесты против действующего главы государства Николаса Мадуро начались в стране в 2019 году, вскоре после приведения его к присяге. Руководитель подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя главой временного правительства. При этом ряд стран, включая США, заявили о его признании в качестве официального руководителя государства.