МИД ответил на слова Макрона о попытке России создать беспорядки на Кавказе Захарова назвала абсурдными заявления Макрона о дестабилизации ситуации на Южном Кавказе со стороны РФ

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова назвала вопиющими и абсолютно неприемлемыми заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы использует карабахский конфликт для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе. По словам дипломата, которые размещены на сайте внешнеполитического ведомства, подобные «абсурдные» высказывания главы Франции подчеркивают незаинтересованность Парижа в установлении мира в регионе.

Считаем заявления Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы использует нагорно-карабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа, вопиющими и абсолютно неприемлемыми. Такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ, — заявила Захарова.

По словам Захаровой, Франция в периоды усиления конфликта между Баку и Ереваном «ограничивалась призывами к миру», в то время как Россия предпринимала шаги в практическом плане, содействуя урегулированию конфликта. Дипломат напомнила о подписании трехстороннего заявления между Азербайджаном, Арменией и РФ от 9 ноября 2020 года, которое «положило конец кровопролитию», а также о работе в регионе миротворческого контингента. Россия, по словам представителя МИД, участвует в активном продвижении мирной повестки на основе трехстороннего заявления.

В частности, предпринимаются шаги по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, делимитации армяно-азербайджанской границы, заключению мирного договора, налаживанию диалога по линии общественности и экспертов, — добавила Захарова.

В заключение дипломат рассказала о том, что попытки Парижа «вбить клин» в отношения России с Ереваном и Баку «обречены на провал».

Ранее Макрон в эфире телеканала France 2 обвинил Россию в дестабилизации Южного Кавказа, а Азербайджан — в «оккупации» своих территорий в Карабахском экономическом районе.

До этого Захарова заявила, что Москва оценивает идею создать гражданскую миссию ЕС на армяно-азербайджанской границе как очередные попытки любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Баку и Ереваном и потеснить таким образом посреднические усилия России.