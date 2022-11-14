В МИД России НАТО назвали организацией, которая «не может жить без врага» Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО не может жить без врага

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Североатлантический альянс является организацией, которая не может жить без врага, такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил замглавы МИД Александр Грушко. По его мнению, НАТО умрет без «недруга», а главным для него является создавать образ противника.

НАТО — такая организация, которая не может жить без врага. Без врага она умрет. Самое главное — создавать образ противника, придвигаясь к границам этого потенциального противника, — сказал Грушко.

Замглавы МИД отметил, что НАТО в поиске новых объектов продвигается в новые регионы, в частности к границам Китая. Кроме того, по словам Грушко, Альянс объявил Азию зоной интересов.

Ранее замглавы МИД заявил, что думать о вступлении Украины в НАТО в настоящее время может только безумец. Дипломат отметил, что Альянс забывает о принципе, по которому никто не укрепляет собственную безопасность за счет безопасности других.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в XVII Восточноазиатском саммите в Пномпене заявил, что США и Североатлантический альянс пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, милитаризируя его. По его словам, НАТО претендует на то, чтобы играть в АТР ведущую роль.