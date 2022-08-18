В МИД России сообщили, что ждут визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

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Россия надеется, что эксперты МАГАТЭ в скором времени посетят Запорожскую АЭС, чтобы на месте убедиться в преступности киевского режима, сообщил заместитель директора департамента и печати МИД России Иван Нечаев, передает РИА Новости. По его словам, чтобы не допустить ядерной катастрофы, ВСУ необходимо прекратить обстрелы станции.

Чтобы предотвратить ядерную катастрофу, необходимо заставить украинские подразделения прекратить обстрелы. Ожидаем, что в самое ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, которая была полностью согласована еще в июне и сорвана руководством секретариата ООН. Эксперты должны на месте убедиться в преступном поведении киевского режима, — сказал Нечаев.

Ранее он заявил, что предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС неприемлемо. Представитель МИД РФ добавил, что это сделает станцию еще более уязвимой из-за угроз провокаций со стороны Украины.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил, что в случае провокации на Запорожской АЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию и Словакию. Обстреливая станцию, ВСУ преследуют ряд целей: создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил на станцию и обвинение России в ядерном терроризме, подчеркнул он.