В МИД России допустили возможность разрыва отношений с США в любой момент МИД: отношения России и США истончились и могут быть разорваны в любой момент

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Российско-американские отношения могут быть разорваны в любой момент, хотя Москва и не стремится к этому, сообщила пресс-служба МИД РФ. В дипведомстве пояснили, что к этому могут привести шаги Вашингтона, цель которых состоит в нанесении России стратегического поражения.

По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они (российско-американские отношения. — NEWS.ru) предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент. Это не выбор России, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве «стратегическое поражение», могут привести к катастрофическим последствиям, — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что первопричиной кризиса в российско-американских отношениях является ставка США на «глобальное сдерживание Москвы и Пекина», а в конечном счете — и всего мирового большинства, несогласного с тем миропорядком, который сегодня навязывается Западом. Кроме того, в ведомстве указали, что нынешние американские власти не могут адекватно оценить процессы в России после 1991 года и «демонстрируют бесперспективную и абсурдную нацеленность на „смену режима“ и организацию внутрироссийской смуты».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не станет обсуждать с Вашингтоном возобновление процедур, предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока США продолжают оказывать военную помощь Украине. По его словам, взаимное доверие, закрепленное в преамбуле документа, было «растоптано, разорвано и выброшено американцами в мусор».