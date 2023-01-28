В МИД России сообщили цель первой встречи с новым послом США Новый посол США в России на следующей неделе вручит верительные грамоты Рябкову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Новый посол США Линн Трейси в ближайшее время посетит МИД России для вручения верительных грамот, рассказал РИА новости замглавы ведомства Сергей Рябков. По его словам, встреча с американским дипломатом намечена на начало следующей недели.

Она состоится буквально в начале недели. Предполагается, что передача копий верительных грамот послом Трейси будет осуществлена мне, — сказал Рябков.

Он пояснил, что данная процедура необходима для того, чтобы посол США могла приступить к исполнению своих обязанностей. По словам Рябкова, с Трейси встреча уже согласована.

Трейси стала первой женщиной, занявшей должность посла в Москве. Ее утвердил в должности сенат по представлению президента США Джо Байдена. В столицу России дипломат прибыла 26 января. Трейси уже работала в Москве в 2014–2017 годы, занимая пост замглавы дипмиссии.

Посольство РФ в Вашингтоне ранее призвало власти США прекратить попытки вмешательства во внутренние дела российского государства и обратить внимание на проблемы у себя дома. Таким образом дипломаты отреагировали на заявление Госдепартамента США, осуждающее ликвидацию Московской Хельсинкской группы.