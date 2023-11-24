В МИД России анонсировали ответ на присоединение Молдавии к санкциям ЕС Захарова: Россия не оставит без ответа присоединение Молдавии к санкциям ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва не оставит без ответа решение Кишинева о присоединении к антироссийским санкциям Евросоюза, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит служба ведомства, молдавские власти нацелены на полное разрушение двусторонних отношений.

Расцениваем это как очередной враждебный шаг руководства Молдавии. <...> Его цель — полное разрушение российско-молдавских отношений, которые по вине официального Кишинева уже находятся в весьма плачевном состоянии. <...> Решение молдавской стороны не останется без ответа. О принятых мерах будет сообщено дополнительно, — сказала Захарова.

Она добавила, что руководство Молдавии целиком встроилось в антироссийскую кампанию, которую ведет Запад. При этом она отметила, что такой курс властей республики вряд ли отвечает интересам ее жителей, которые дружественно настроены к России и заинтересованы в сохранении и развитии отношений с ней.

Ранее сообщалось, что посол Молдавии в России Лилиан Дарий был вызван в МИД России из-за непрекращающегося преследования русскоязычных СМИ в республике. В ведомстве пояснили, что власти страны блокируют доступ к интернет-ресурсам российских медиа. В МИД заявили, что Москва намерена принять зеркальные меры. Кроме того, запретить въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц.